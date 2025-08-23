Codacons: stangata sulla spesa scolastica 2025, aumenti fino al 5%

Il Codacons segnala per il 2025 nuovi rincari legati al corredo scolastico e ai libri di testo, con un impatto significativo sui bilanci familiari. L’associazione, come ogni anno, ha diffuso le stime sulle spese che genitori e studenti dovranno affrontare in vista del nuovo anno scolastico.

Per quanto riguarda il materiale scolastico, i prezzi mostrano un aumento medio compreso tra il 3% e il 5% rispetto al 2024. Gli articoli di cartoleria risultano particolarmente onerosi: uno zaino di marca può superare i 200 euro, un astuccio completo arriva a 60 euro e un diario scolastico a 40 euro. Cresce inoltre l’offerta di prodotti tecnologici, tra cui zaini con luci a led, speaker e power bank integrati.

Sul fronte dei libri, l’Istat ha registrato a luglio un incremento medio del 3,8% rispetto all’anno precedente. Il Codacons sottolinea le criticità già evidenziate dall’Antitrust in un rapporto diffuso ad agosto, che ha rilevato come l’80% del mercato sia concentrato in quattro editori, con la diffusione di nuove edizioni caratterizzate da modifiche minime ma in grado di generare costi aggiuntivi.

Le misure adottate in passato per contenere le spese non hanno prodotto risultati significativi: i tetti di spesa fissati per le scuole non vengono rispettati, i libri digitali non hanno trovato diffusione e la grande distribuzione è vincolata a sconti massimi del 15%.

Secondo il Codacons, tra zaini, quaderni, diari, cancelleria, materiale da disegno, dizionari e libri, la spesa complessiva per il corredo scolastico 2025/2026 può superare i 1.300 euro a studente.

