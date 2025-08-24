Concerto The Kolors gratis a Messina? Anche no, cachet da 65mila euro

L’Amministrazione comunale di Messina è intervenuta con una nota per chiarire la propria posizione in merito al concerto dei The Kolors, al centro di dibattiti e polemiche nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato, la band non avrebbe accettato di esibirsi gratuitamente né per finalità benefiche, ma sarebbe stata ingaggiata direttamente dal Comune con un compenso di 65 mila euro. L’intento dell’ente era quello di offrire alla cittadinanza un evento musicale di richiamo nazionale, sostenendo interamente le spese organizzative e quelle legate alla performance.

Per ragioni di sicurezza e di gestione degli accessi, era stato introdotto un ticket simbolico dal valore di 1,50 euro. L’Amministrazione ha precisato che tale importo non è stato in alcun modo incassato dal Comune, né attraverso le prenotazioni online né con la vendita dei biglietti, ribadendo che l’ente si è fatto interamente carico dei costi.

“Proprio in virtù di questo impegno economico e organizzativo, da parte degli artisti ci si attendeva un comportamento professionale adeguato”, si legge nella nota. “Purtroppo, le dichiarazioni rese da Stash hanno arrecato un serio danno d’immagine all’Amministrazione comunale, generando critiche ingenerose e prive di fondamento”.

Il Comune ha infine sottolineato che il riferimento, contenuto nel video diffuso dall’artista, al pagamento del biglietto ha contribuito a creare una percezione distorta, lasciando intendere che l’ente avesse tratto un profitto dall’iniziativa. Per questa ragione, l’Amministrazione ha reso noto di stare valutando la possibilità di intraprendere azioni legali a tutela della propria reputazione.

