Mirto, valorizzazione Suino Nero dei Nebrodi: un passo verso la DOP

di Maria Cristina Miragliotta – Il 2 gennaio, Mirto ha ospitato un significativo convegno dedicato al Suino Nero dei Nebrodi, organizzato nell’ambito del progetto regionale “Lo scrigno dei Nebrodi”. Promosso dall’assessorato regionale delle attività produttive e sostenuto dal sindaco Maurizio Zingales, l’evento si è svolto presso il Palazzo Cupane, con la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore.

L’argomento centrale è stato il percorso per l’ottenimento della Denominazione d’Origine Protetta (DOP), previsto entro il 2025. Secondo il sindaco Zingales, tale riconoscimento rappresenta non solo una tutela contro la contraffazione, ma anche un’opportunità per il rilancio economico e occupazionale del territorio. “La DOP – ha dichiarato – garantirà qualità e valorizzazione delle eccellenze locali.”

Il dibattito, moderato dal giornalista Raffaele Valentino, ha visto interventi di figure autorevoli come Antonino Iuculano, dirigente del Servizio 11 IPA – ME, e Vincenzo Pruiti Ciarello, agronomo, oltre ad altri rappresentanti della filiera, tra cui il direttore del macello di Mirto, Giuseppe Frusteri. In particolare, il presidente del Comitato DOP, Antonio Amata, ha sottolineato il valore della filiera produttiva, che genera un importante indotto economico.

I visitatori hanno potuto apprezzare le specialità del Suino Nero grazie a stand e degustazioni, confermando l’interesse verso questa eccellenza. Zingales ha ribadito l’importanza della sinergia tra economia zootecnica e turismo, indicando come tale connubio possa promuovere il territorio anche a livello internazionale.

Il percorso verso la DOP richiede ancora passaggi formali, tra cui la candidatura al Ministero e l’approvazione della Commissione Europea. Tuttavia, le condizioni appaiono favorevoli per trasformare questa eccellenza locale in una risorsa di rilievo per la regione.

