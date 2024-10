Primo bunkeraggio a Gas Naturale Liquefatto per la nave Elio a Messina

Il primo bunkeraggio a Gas Naturale Liquefatto (LNG) della nave Elio, ammiraglia della compagnia Caronte & Tourist (C&T), è stato completato con successo nello Stretto di Messina. L’operazione si è svolta presso il Molo Norimberga il 4 ottobre 2024. Pietro Franza, amministratore delegato del gruppo, ha sottolineato la soddisfazione per il risultato ottenuto, dichiarando: “La nostra priorità è continuare a viaggiare a basso impatto ambientale”.

Elio, entrata in servizio sei anni fa come prima nave bi-fuel del Mediterraneo, ha finalmente potuto navigare a LNG dopo anni di difficoltà dovute all’assenza di depositi nell’area dello Stretto. La nave ha ricevuto 100 metri cubi di LNG, equivalenti a 44 tonnellate, tramite il metodo truck-to-ship, grazie a due autobotti partite da Ravenna. Questo metodo, utilizzato in altri porti europei, permette la flessibilità necessaria in mancanza di infrastrutture fisse per il rifornimento.

Nonostante i progressi, la compagnia ha affrontato diversi ostacoli. C&T aveva richiesto l’autorizzazione per costruire un deposito LNG a Tremestieri, ma questa è stata rifiutata. Al contrario, si è preferito uno studio di fattibilità per un futuro mega-deposito di 10.000 mc, ben diverso dai 100 mc proposti da C&T. Senza un deposito adeguato, l’approvvigionamento di LNG rimane complicato e costoso, aggravato dalle fluttuazioni del prezzo del gas.

L’utilizzo del LNG è comunque vantaggioso dal punto di vista ambientale, con una riduzione del 25% delle emissioni di CO2, dell’85% di NOx e del 99% di PM e SOx rispetto ai combustibili convenzionali. Tuttavia, Franza guarda avanti, affermando che nel futuro dell’azienda ci sono il Bio LNG, ottenuto dai rifiuti organici, e la propulsione elettrica. Le navi Nerea e Pietro Mondello, infatti, sono dotate di batterie che permettono zero emissioni durante le manovre in porto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo