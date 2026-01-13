Messina, giuramento per 26 nuovi dipendenti Trenitalia

Si è svolta martedì 13 gennaio 2026, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la cerimonia di giuramento del nuovo personale di Trenitalia. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Messina, Federico Basile, e rappresentanti della Direzione Regionale Sicilia della società ferroviaria.

La cerimonia ha riguardato complessivamente 26 unità: 21 capitreno e 5 operatori addetti al Customer Care. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha rivolto un saluto ai presenti, richiamando il valore istituzionale del giuramento e il significato dell’assunzione di responsabilità connessa alle mansioni affidate al personale ferroviario. Nel suo intervento è stato sottolineato come il momento rappresenti un passaggio formale che sancisce l’impegno al servizio dei viaggiatori e alla tutela della sicurezza nel trasporto pubblico su rotaia.

Successivamente, i nuovi assunti hanno pronunciato singolarmente la formula di giuramento, attestando il rispetto dei doveri professionali e delle norme che regolano le funzioni svolte. I capitreno saranno impegnati nelle attività di controllo e assistenza a bordo dei convogli, mentre gli operatori Customer Care opereranno nell’assistenza all’utenza e nella gestione dei servizi a terra.

Al termine della cerimonia, il sindaco Basile ha richiamato l’importanza del contributo quotidiano del personale Trenitalia nel garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile, rivolgendo ai neoassunti un augurio di buon lavoro per il percorso professionale appena avviato, nell’interesse della collettività e dei viaggiatori.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.