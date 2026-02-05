Nuova Fiera di Messina, Comune e Autorità al lavoro sulla convenzione

Si sono conclusi dopo circa due anni i lavori di riqualificazione dell’area fieristica di Messina, trasformata in un parco urbano attrezzato con affaccio diretto sul mare. L’intervento, realizzato dall’Autorità di sistema portuale, ha comportato un investimento superiore ai 5 milioni di euro e ha restituito alla città oltre 16 mila metri quadrati di spazi verdi al posto di superfici asfaltate e strutture prive di funzione.

Il progetto ha previsto l’estensione della passeggiata a mare per circa 800 metri, fino a raggiungere il cosiddetto serpentone in prossimità degli approdi della Caronte. L’area offre ora una continuità visiva lungo lo Stretto, con percorsi pedonali, zone dedicate all’attività fisica, spazi gioco inclusivi per i bambini, un campo da basket e un’area riservata allo sgambamento dei cani. Completata anche la sistemazione della porzione più vicina al viale Giostra, recentemente arredata e liberata dalle recinzioni di cantiere.

Gli accessi al parco, salvo modifiche dell’ultima fase, dovrebbero rimanere aperti 24 ore su 24. Sono previsti un ingresso a sud, dal portale già riqualificato in precedenza lungo il viale della Libertà, e uno a nord, in prossimità del serpentone e a valle del viale Giostra.

Nonostante il completamento delle opere, l’apertura al pubblico non è ancora avvenuta. È infatti in attesa il collaudo, che secondo l’Autorità di sistema potrebbe richiedere fino a due mesi, collocando l’inaugurazione nel periodo primaverile. Parallelamente resta da definire la gestione dell’area: Comune e Autorità portuale sono al lavoro su una convenzione, ma l’accordo non è stato ancora formalizzato. Sul tema è intervenuto il presidente Ciccio Rizzo, che ha dichiarato: “Eventualmente la gestiremmo noi”, nel caso di ulteriori ritardi legati alla fase di commissariamento.

