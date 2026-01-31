Isole minori, proposta di contributo fisso da 5mila euro per le partorienti

Un contributo economico fisso pari a 5.000 euro per ogni partoriente residente nelle isole minori. È questa la richiesta avanzata dal deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina e dal capogruppo consiliare di “Leali per Pantelleria” Angelo Casano, che intervengono con una nota congiunta sollecitando una modifica della normativa attualmente in vigore.

Al centro dell’iniziativa vi è la condizione delle donne costrette a lasciare l’isola per partorire. “Nascere è un diritto. Nascere nella propria terra, vicino ai propri affetti e alla propria comunità, lo è ancora di più”, affermano i due esponenti politici, sottolineando come l’assenza di strutture adeguate renda di fatto impossibile il parto in loco. In questo contesto, il contributo economico assume, secondo Safina e Casano, un ruolo di compensazione parziale che deve però essere “adeguato, certo e non soggetto a continue riduzioni”.

La misura, istituita negli anni passati, prevedeva inizialmente un contributo di 3.000 euro, successivamente elevato fino a 5.000 euro. Tuttavia, la norma stabilisce un tetto massimo di spesa annuale che incide sull’importo effettivamente riconosciuto a ciascuna gestante. “All’aumentare delle nascite diminuisce il contributo individuale. È un meccanismo profondamente ingiusto: più cresce il bisogno, più si riduce il sostegno”, spiegano.

Secondo quanto ricostruito, questa impostazione ha determinato nel tempo una forte variabilità degli importi, oscillati tra i 3.000 e i 5.000 euro. Una situazione che, secondo Safina e Casano, genera incertezza e trasferisce sulle famiglie gli effetti di una programmazione finanziaria non stabile.

La proposta mira quindi a eliminare la formula “fino a 5.000 euro”, introducendo un contributo fisso. L’intervento, stimato in circa 100.000 euro annui, viene indicato come sostenibile per il bilancio regionale e finalizzato a garantire certezza e uniformità di trattamento alle partorienti delle isole minori.

👁 Articolo letto 143 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.