É ufficiale, il Prof. Zingales da lunedì sarà il nuovo Provveditore di Messina

di Maria Cristina Miragliotta – A partire da lunedì 28 ottobre 2024, il Prof. Leon Zingales assumerà l’incarico di Provveditore agli studi di Messina, subentrando al Prof. Stello Vadalà, il quale ha lasciato il ruolo per il pensionamento dal 1º settembre. L’incarico si presenta come una sfida rilevante in un periodo complesso per il settore scolastico, richiedendo competenze specifiche e grande sensibilità.

Il Prof. Leon Zingales, nel suo messaggio di commiato alla comunità scolastica di Gioiosa Marea e Piraino, e nel video in esclusiva per CanaleSicilia, esprime “grande emozione e una punta di nostalgia” per i suoi undici anni di servizio presso l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”. Ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con lui, definendo l’esperienza come “una meravigliosa avventura educativa”. Zingales ha voluto ricordare l’importanza del contributo di ciascun membro della scuola, evidenziando il ruolo dei docenti, del personale ATA e degli studenti, affermando: “Ogni traguardo raggiunto, ogni sorriso condiviso e ogni difficoltà superata sono stati momenti significativi che porterò sempre nel cuore”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto ai suoi collaboratori, la cui professionalità ha reso possibile il raggiungimento degli obiettivi comuni. Ha sottolineato l’apporto fondamentale del personale di segreteria, prima diretto da Concetta Russo e poi da Simone Cusmà Piccione, e la collaborazione delle Amministrazioni Comunali. Zingales ha ricordato in particolare il sostegno di Giusi La Galia e di Salvatore Cipriano, attuali sindaci di Gioiosa Marea e Piraino, e ha voluto dedicare un pensiero al compianto sindaco Ignazio Spanò, definendolo “un autentico gentiluomo che troppo presto ci ha lasciato”.

Nel suo messaggio, Zingales si è rivolto anche ai genitori, riconoscendo la loro “fiducia e attiva partecipazione alla vita scolastica” come un elemento fondamentale per il successo della comunità educativa. Infine, un pensiero affettuoso è stato dedicato agli studenti: “Siete il motivo per cui lavoriamo ogni giorno e la fonte della nostra ispirazione”. Li ha incoraggiati a perseguire con entusiasmo il loro percorso di crescita e ha citato le parole di San Giovanni Paolo II: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.

Mentre si prepara a intraprendere il nuovo incarico a Messina, Leon Zingales conclude il suo messaggio con un augurio di “passione e dedizione” a tutti i membri della comunità di Gioiosa Marea, esprimendo il desiderio di poter incrociare nuovamente i loro percorsi in futuro.

La redazione di CanaleSicilia esprime le più sentite congratulazioni al Prof. Leon Zingales per il nuovo incarico.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo