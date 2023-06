Sequestrati 35mila articoli non sicuri in un negozio cinese a Catania

La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro di oltre 35.000 articoli non conformi, tra cui penne giocattolo e brillantini adesivi, durante un’operazione di contrasto alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non sicuri. L’azienda gestita da una cittadina cinese è stata segnalata per sanzioni amministrative, mentre i prodotti sono stati ritirati dal mercato per garantire la sicurezza dei consumatori e la corretta concorrenza commerciale.

Sequestrati oltre 35.000 articoli non conformi: Contrasto al commercio di prodotti non sicuri Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania ha portato al sequestro di circa 35.000 articoli non conformi, tra cui penne giocattolo, palloncini, brillantini adesivi e tubi spara coriandoli, oltre a orecchini e piercing.

L’intervento mirava a contrastare la contraffazione di marchi e brevetti, nonché l’immissione sul mercato di prodotti non sicuri o con indicazioni fallaci sull’origine. I finanzieri, durante l’ispezione di un’azienda gestita da una cittadina cinese a Ramacca, hanno rilevato la presenza di numerosi articoli irregolari, violando le normative comunitarie in materia di sicurezza e qualità.

Il sequestro amministrativo ha impedito la successiva commercializzazione dei prodotti nel distretto del calatino, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nella repressione di tali fenomeni illeciti.

