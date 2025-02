Ospedale di Patti, iniziativa per la prevenzione dell’Infarto Miocardico

L’Unità operativa di Emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo” dell’Asp di Messina ha pubblicato un opuscolo informativo dal titolo “Cardiopatia ischemica: conoscerla, prevenirla e curarla”. L’iniziativa nasce dalla necessità di ridurre il tempo di latenza tra l’insorgenza dei sintomi di un infarto e l’attivazione del sistema di emergenza da parte dei pazienti, un fattore determinante per la sopravvivenza e il recupero.

Il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico acuto è fondamentale per limitare la mortalità e migliorare la prognosi a lungo termine. Le linee guida internazionali raccomandano un intervento rapido, ma spesso il ritardo nell’allerta compromette l’efficacia delle cure. Studi condotti dall’ospedale hanno evidenziato che una parte significativa dei pazienti con grave scompenso cardiaco è il risultato di interventi tardivi su eventi ischemici acuti.

Il dottor Salvatore Garibaldi (nella foto), direttore dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Emodinamica dell’ospedale di Patti, ha sottolineato che dal 2018 è stata avviata una raccolta di dati sui tempi di intervento nell’area tirrenica-nebroidea, che si estende da Milazzo a Sant’Agata di Militello. “L’analisi ha rivelato un grave ritardo nella richiesta di soccorso da parte dei pazienti colpiti da infarto miocardico, compromettendo l’esito delle cure e l’efficacia degli sforzi medici”, ha dichiarato Garibaldi.

Per sensibilizzare la popolazione, nel 2019 i medici dell’Emodinamica di Patti hanno realizzato un opuscolo divulgativo distribuito in formato cartaceo. Il materiale spiegava in modo semplice come prevenire le malattie coronariche, riconoscere i sintomi di un infarto e attivare tempestivamente il sistema di emergenza regionale. Nel 2021, l’opuscolo è stato inserito in una collana dedicata all’educazione sanitaria, promossa dal Lions Club International di Patti in collaborazione con l’Asp di Messina.

Garibaldi ha infine evidenziato che i dati ufficiali confermano un problema diffuso anche su scala regionale, con tempi di latenza eccessivamente lunghi tra l’inizio dei sintomi e la chiamata ai soccorsi, un fattore critico che richiede maggiore informazione e sensibilizzazione pubblica.

