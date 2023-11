Gioiosa Marea e Piraino: incontro per lo svincolo autostradale

In un incontro tenutosi presso la sede di Messina del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), è stato delineato il percorso procedurale per la realizzazione di uno svincolo autostradale tra Gioiosa Marea e Piraino.

Al tavolo tecnico hanno partecipato Baldassarre Arrigo, capo di gabinetto del Presidente del CAS, il Sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia, il Vicesindaco Salvatore Salmeri, l’Assessore Vincenzo Amato, il Presidente del Consiglio Gabriele Buttò, l’Assessore del Comune di Piraino Mario Raffaele, oltre al responsabile dell’area tecnica e infrastrutture del Consorzio Autostrade, architetto Massimo Freni, e i rappresentanti tecnici dei due Comuni, l’ingegner Vincenzo Ferraloro per Gioiosa Marea e l’ingegner Domenico Alampi per Piraino.

L’incontro ha portato alla decisione di stipulare un accordo di programma tra le istituzioni coinvolte al fine di definire ruoli, competenze, organigramma, regole di funzionamento e eventuali oneri finanziari per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

I Sindaci di Gioiosa Marea e Piraino, Giusi La Galia e Salvatore Cipriano, hanno accolto positivamente questo passo in avanti e sottolineato l’importanza dello svincolo autostradale per le loro comunità, specialmente in situazioni di emergenza e protezione civile. La fragilità della Statale 113 rende cruciale la presenza di uno svincolo che consentirebbe alle squadre di protezione civile di raggiungere rapidamente le zone colpite. Inoltre, servirebbe come via di fuga e alternativa per il trasporto di beni di prima necessità e personale di emergenza.

I Sindaci hanno anche evidenziato il potenziale di sviluppo turistico e economico che questa infrastruttura potrebbe portare, promuovendo l’insediamento di attività commerciali e servizi. L’accordo tra le parti testimonia l’unità di intenti nel perseguire questo obiettivo e apre la strada a ulteriori sviluppi.

