Palermo, 14 minorenni su una Fiat 500L usata come scuolabus

Una donna di 40 anni è stata sanzionata dalla Polizia a Palermo dopo essere stata sorpresa mentre trasportava quattordici minorenni a bordo della propria Fiat 500L, utilizzata come mezzo improvvisato per il rientro a casa degli studenti.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato San Lorenzo nel corso di un controllo sul territorio. All’interno dell’auto, oltre alla conducente, erano presenti ragazzi di età compresa tra i sette e i dieci anni, mentre il più grande aveva 14 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe accompagnato i minori su incarico dei rispettivi genitori. La stessa conducente ha riferito agli agenti di essere stata autorizzata dalle famiglie degli studenti a effettuare il trasporto.

La versione fornita dalla quarantenne è stata successivamente confermata dai genitori dei ragazzi, convocati presso gli uffici del commissariato per essere identificati e ascoltati dagli investigatori.

Alla conducente sono state contestate diverse violazioni del Codice della strada relative al trasporto di persone. In particolare, gli agenti hanno rilevato il superamento del numero massimo di passeggeri consentito per il veicolo e il mancato rispetto delle condizioni previste per la sicurezza degli occupanti.

Al termine degli accertamenti, i minori sono stati riaffidati ai genitori. L’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo per le valutazioni di competenza.

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