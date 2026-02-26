Scioperi nei trasporti fino a sabato, disagi per i viaggiatori

Tre giorni di possibili disagi per i viaggiatori italiani a causa di una serie di scioperi nel settore dei trasporti programmati fino a sabato. Le agitazioni riguardano in particolare il comparto aereo e quello ferroviario, con ripercussioni previste su voli e treni in diverse aree del Paese.

La mobilitazione prende avvio con lo sciopero del trasporto aereo, della durata di 24 ore, che coinvolge soprattutto piloti e assistenti di volo delle compagnie Ita Airways ed Easyjet. L’astensione dal lavoro potrebbe determinare rallentamenti e cancellazioni negli aeroporti italiani, incidendo sulla regolarità dei collegamenti nazionali e internazionali.

La protesta era stata inizialmente proclamata per il 16 febbraio dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac e Anp, ma era stata successivamente rinviata. Il differimento era stato disposto in seguito alla precettazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, motivata dalla concomitanza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Alla mobilitazione del settore aereo seguirà quella del trasporto ferroviario. Dalle ore 21 di venerdì è previsto infatti uno sciopero nazionale dei treni della durata di 24 ore, con possibili effetti sulla circolazione ferroviaria e sui servizi per i passeggeri.

Nel complesso, la sequenza di astensioni dal lavoro potrebbe determinare ritardi, cancellazioni e disservizi nei principali nodi della mobilità italiana, interessando sia gli spostamenti aerei sia quelli su rotaia.

