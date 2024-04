Emergenza meteo: trasporti marittimi interrotti alle Eolie

Il maltempo ha colpito duramente le Isole Eolie, generando disfunzioni nei collegamenti marittimi, con venti che raggiungono i 40 chilometri orari e temperature in ribasso da 25 a 12 gradi.

La settimana si è rivelata critica per i trasporti via mare nelle Isole Eolie, a causa del persistere del maltempo. Le temperature sono drasticamente scese da una media di 20-25 gradi a 12, accompagnate da raffiche di vento provenienti da ponente che hanno raggiunto i 40 chilometri orari, generando mare molto mosso. Queste condizioni avverse hanno causato disagi significativi, costringendo anche i turisti a rinunciare ai bagni di mare per indossare indumenti più pesanti.

La compagnia Liberty Lines ha dovuto interrompere i servizi degli aliscafi da e per Milazzo, mentre le navi della Siremar hanno limitato le partenze, includendo Panarea e Stromboli ma escludendo lo scalo di Ginostra. Le isole Alicudi e Filicudi si trovano isolate, con i residenti abituati a gestire tali situazioni.

Anche i turisti stranieri, numerosi soprattutto a Lipari, hanno subito disagi, con circa 200 di loro giunti da Milazzo il pomeriggio precedente. Nella rada di Marina Lunga, dove la spiaggia è ormai scomparsa, si sono rifugiati la nave cisterna della Marnavi di Napoli e alcuni diportisti con le loro imbarcazioni a vela.

Le agenzie di navigazione hanno confermato le previsioni avverse, sebbene non sia previsto un blocco totale dei collegamenti. Tuttavia, le corse degli aliscafi da Palermo, Reggio Calabria, Messina e Milazzo sono state sospese. Le condizioni meteorologiche avverse dovrebbero perdurare durante il fine settimana, con previsioni di un leggero miglioramento in seguito.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo