Ufficio turistico ai privati, cittadini di nuovo in piazza a Capo d’Orlando

Prosegue a Capo d’Orlando la mobilitazione di cittadini e comitati contrari all’ipotesi di affidare a soggetti privati, mediante comodato d’uso oneroso, l’edificio dell’Ufficio turistico situato sul lungomare Andrea Doria. Dopo le iniziative promosse dal gruppo consiliare di minoranza “CambiAmo Capo” e dal comitato spontaneo “Salviamo l’Auletta”, è stata organizzata una nuova raccolta firme in programma domani e domenica.

L’iniziativa si svolgerà nella piazzetta dei “Padri fondatori”, dalle 18.30 alle 20.30, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori adesioni contro l’eventuale destinazione della struttura ad attività private, tra cui esercizi di somministrazione come bar o pub.

Il comitato “Salviamo l’Auletta” ha inoltre annunciato un intervento di pulizia e sistemazione del giardino che circonda l’immobile, da tempo inutilizzato e interessato da uno stato di degrado. Diversa la situazione dell’edificio, recentemente interessato da lavori di riqualificazione finanziati dal Comune attraverso risorse del bilancio municipale, che ne hanno ripristinato le condizioni.

La vicenda ha avuto origine dopo l’annuncio del sindaco Franco Ingrillì, che aveva illustrato l’intenzione dell’amministrazione di valorizzare economicamente gli immobili comunali non più destinati a servizi istituzionali. Tra questi rientrerebbe anche l’ex Ufficio turistico, inattivo da diversi anni.

Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione della manifestazione d’interesse per l’assegnazione dell’immobile. La posizione strategica della struttura, collocata tra il lungomare Andrea Doria e piazza Caracciolo e dotata di un giardino sul retro, potrebbe richiamare l’attenzione di operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

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