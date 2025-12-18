Schifani al convegno sui porti: «Il mare leva strategica per la Sicilia»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto a Palermo al convegno “Noi, il Mediterraneo”, promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale e ospitato al Palermo Marina Yachting, soffermandosi sul ruolo strategico dei porti e sul rapporto tra istituzioni. Nel suo intervento ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’Autorità portuale, sottolineando la continuità amministrativa tra le precedenti e le attuali gestioni.

Schifani ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti dell’attività che sta portando avanti l’Autorità portuale della Sicilia Occidentale». Ha quindi ricordato il contributo dell’ex presidente Pasqualino Monti, evidenziando come abbia inciso sul rapporto tra la città e il suo fronte mare, e il lavoro avviato dall’attuale commissario Annalisa Tardino, definita impegnata nel proseguire il percorso intrapreso. «Sono riusciti a restituire il mare alla città e questo è un fatto socialmente rilevante», ha affermato, ribadendo che il governo regionale continuerà a garantire il proprio supporto istituzionale nel rispetto del principio di collaborazione previsto dalla Costituzione.

Nel prosieguo dell’intervento, il presidente della Regione ha richiamato il ruolo di Palermo nel contesto nazionale della nautica e del turismo, sottolineando una fase di crescita economica confermata dai dati degli osservatori. «Palermo è una città centrale per la nautica nazionale», ha detto, collegando l’aumento del prodotto interno lordo regionale anche alla crescita delle presenze turistiche.

Schifani ha quindi elencato i principali ambiti legati all’economia del mare, dalla pesca al turismo balneare, dalla portualità commerciale e turistica alla cantieristica, fino alle infrastrutture digitali ed energetiche, ai cavi sottomarini e all’eolico marino galleggiante. Secondo il presidente, si tratta di settori che possono beneficiare di condizioni geostrategiche particolarmente favorevoli. «L’attenzione del governo regionale per tutti questi settori è alta e continueremo a investire per produrre sviluppo e ricchezza», ha concluso.

