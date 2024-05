Pellegrinaggio religioso: “Tre giorni con Maria” a Belpasso

La località siciliana di Belpasso (CT) si prepara ad ospitare l’evento religioso “Tre giorni con Maria”, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia, che porterà la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa in pellegrinaggio. Questa tappa, che si svolgerà dal 9 al 12 maggio presso la parrocchia del Corpus Domini, rappresenta un momento significativo per la comunità locale.

Il parroco, don Orazio Catarraso, ha espresso la propria soddisfazione nel ricevere la statua della Vergine Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, sottolineando l’importanza di questa visita per la parrocchia. “La Vergine Maria viene a trovare la parrocchia per orientare lo sguardo verso Gesù”, ha affermato don Catarraso, evidenziando il significato spirituale dell’evento in un periodo di preparazione al Giubileo del 2025.

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio nel 2020 con la benedizione di Papa Francesco e guarda al bicentenario delle apparizioni, previsto nel 2030.

Quest’iniziativa, promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana, si propone di diffondere il messaggio di devozione mariana attraverso tappe che coinvolgono diverse comunità.

Il programma della tappa di Belpasso prevede una serie di appuntamenti liturgici e di preghiera, tra cui la Celebrazione Eucaristica, la recita del Rosario e momenti di adorazione eucaristica. I Missionari Vincenziani saranno presenti per le confessioni durante l’intero periodo della missione, offrendo anche le tradizionali Medaglie della Medaglia Miracolosa.

