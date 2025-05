Specialty Coffee e filiere sostenibili in primo piano a Palermo

La terza edizione del Palermo Coffee Festival si terrà il 6 e 7 giugno, dalle 9 alle 22, presso il Palermo Marina Yachting, ubicato al Molo trapezoidale nel porto della città. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà dedicato agli Specialty Coffee e alle filiere sostenibili di vino, olio e altre eccellenze locali, con un programma articolato tra masterclass, dibattiti, live show e approfondimenti che esplorano le contaminazioni tra caffè, vino, olio, cioccolato e prodotti del territorio.

Organizzato da Morettino, storica torrefazione palermitana, in collaborazione con Gambero Rosso, Sca Italy e Slow Food Coffee Coalition, il festival si svolge in uno spazio recentemente riqualificato, simbolo di un progetto di rigenerazione urbana, riportato alla città dopo anni di abbandono. Il tema di quest’anno, “Panormos, viaggio tra filiere, popoli e culture”, prende spunto dal nome antico di Palermo, rimarcando la vocazione storica della città come porto di incontro e scambio culturale. Andrea Morettino, quarto rappresentante della famiglia torrefattrice e organizzatore, sottolinea che l’evento intende promuovere un messaggio di condivisione e rigenerazione culturale, puntando a coinvolgere soprattutto i giovani verso una maggiore consapevolezza della materia prima.

Le masterclass, ospitate presso la Gambero Rosso Academy, prevedono otto approfondimenti condotti da esperti italiani tra cui Andrej Godina, Mauro Illiano, Marzio Taccetti e Maria Antonietta Pioppo. La Slow Food Coffee Coalition sarà protagonista di sessioni dedicate agli Specialty Coffee con un focus su sostenibilità e diritti dei lavoratori.

Parallelamente si svolgeranno le competizioni “Coffee Triathlon” e “Latte Art Throwdown”, organizzate da Sca Italy, aperte a baristi e appassionati, con accesso alle selezioni nazionali per i vincitori. L’area Roasters Village proporrà degustazioni gratuite di Specialty Coffee di venti micro roastery italiane, accompagnate da esibizioni di Latte Art e gare amatoriali di tostatura curate da Paolo Scimone.

Il Morettino Lab ospiterà workshop di tostatura, Coffee Talk su innovazioni locali come la piantagione sperimentale di caffè a Palermo, presentazioni editoriali e aperitivi serali con mixology a base di caffè Specialty, organizzati in collaborazione con Palermo Cocktail Week, accompagnati da musica dal vivo.

👁 Articolo letto 363 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.