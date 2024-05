Brolo, assoluzione per l’ex dirigente comunale Ricciardo Calderaro

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica con Giudice Giovanna Ceccon, ha assolto l’ex funzionaria del comune di Brolo, Vittoria Ricciardo Calderaro, dall’accusa di mobbing nei confronti di una dipendente. Il giudice ha concluso che “il fatto non sussiste”, dichiarando l’innocenza dell’ex dirigente.

All’epoca dei fatti, la D.ssa Ricciardo Calderaro era responsabile del servizio II, occupandosi di solidarietà sociale e pubblica istruzione. Le accuse riguardavano presunti comportamenti persecutori attuati per circa due anni ai danni di un’impiegata. La querelante aveva denunciato cambiamenti delle proprie mansioni, riassegnate senza gli strumenti necessari, e un successivo trasferimento alla biblioteca comunale, dove avrebbe subito ulteriori disagi lavorativi. Tali azioni avrebbero causato “sofferenze morali” alla dipendente, rendendole il lavoro “doloroso e mortificante”.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Massimiliano Fabio (nella foto), ha rigettato le accuse, dimostrando la completa estraneità della D.ssa Ricciardo Calderaro ai fatti contestati. Durante il dibattimento, sono state ascoltate testimonianze di altri dipendenti del comune di Brolo e di alcuni amministratori dell’epoca, che hanno corroborato la difesa. Alla luce delle prove presentate, il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione dell’imputata, confermata dal Giudice con formula piena. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

L’avvocato Massimiliano Fabio ha commentato: “Sono molto soddisfatto per una piena assoluzione dopo anni di lungo e impegnativo processo, nel quale è stata chiarita l’infondatezza delle accuse, smentite dalla gentilezza e professionalità dell’operato della mia assistita. La D.ssa Ricciardo Calderaro ha sempre operato con la massima correttezza, come confermato dai testimoni ascoltati nel corso del procedimento. Le contestazioni di condotte persecutorie non hanno trovato alcun riscontro nella realtà dei fatti”.

