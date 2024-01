“Election day” in Sicilia: Schifani sostiene l’idea

Nel corso del congresso provinciale del partito di Palermo, Renato Schifani, presidente della regione siciliana, ha sottolineato l’importanza di un’ascesa prospera di Forza Italia, nonostante le sfide interne territoriali. Riguardo alle elezioni europee, Schifani ha dichiarato di non essere certo con chi si formerà l’alleanza, mentre il partito di Totò Cuffaro ha annunciato la sua intenzione di correre da solo, con una lista di notevole consistenza.

Schifani ha inoltre ricordato l’ex presidente Silvio Berlusconi e l’importanza di portare avanti un progetto liberale pluralistico, evitando di vivere di ricordi. Ha sottolineato la necessità di rimanere uniti all’interno della coalizione per influenzare il cambiamento in Italia e in Sicilia.

La Regione Siciliana sta valutando la reintroduzione delle province e l’idea di un “Election day” che unificherebbe le elezioni europee e provinciali. Schifani ha espresso il suo sostegno a questa proposta, affermando che la coalizione condivide questa visione.

Inoltre, si è discusso della possibilità di dare maggiore peso politico ai siciliani all’interno di Forza Italia, ma Schifani ha chiarito che questa decisione non spetta a lui, ma ad altri. Ha enfatizzato la necessità di una classe dirigente pluralista e responsabile per rappresentare adeguatamente le Regioni.

