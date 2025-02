Parto d’emergenza a Sant’Agata, nasce Andrea al Pronto Soccorso

All’ospedale di Sant’Agata di Militello, privo di un punto nascite, una donna ha dato alla luce il proprio figlio al Pronto soccorso. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, poco dopo le 2, quando la gestante, residente a Caronia e alla trentaseiesima settimana di gravidanza, ha raggiunto la struttura sanitaria accompagnata dal marito. La donna presentava forti contrazioni e il travaglio era già in corso.

L’intervento del personale medico e infermieristico si è rivelato determinante. La dottoressa Clotilde Randazzo, di turno in quel momento, ha prontamente assistito la partoriente, consentendo la nascita del piccolo Andrea a distanza di pochi minuti dall’ingresso in ospedale. Il bambino, con un peso di circa 2,5 chilogrammi, è venuto alla luce in condizioni di sicurezza grazie alla tempestiva assistenza sanitaria.

Per garantire il massimo supporto, i sanitari hanno immediatamente allertato la pediatra reperibile Maria Elena Cuffari e attivato la rete di assistenza. Dopo le prime cure, sia la madre che il neonato, entrambi in ottime condizioni di salute, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove si trova il reparto di Ostetricia e Ginecologia più vicino.

L’episodio riporta l’attenzione sulla mancanza di un punto nascite all’interno della struttura sanitaria di Sant’Agata di Militello, evidenziando l’importanza della rapidità d’intervento in situazioni di emergenza.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁