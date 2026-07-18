Patti celebra Santa Febronia: cinque giorni tra fede, musica e tradizione

Patti si prepara a celebrare la festa patronale dedicata a Santa Febronia con un calendario di iniziative religiose e civili in programma dal 22 al 26 luglio. La ricorrenza rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la comunità, che rinnova il proprio legame con la patrona attraverso momenti di preghiera, tradizione e aggregazione.

Nel messaggio rivolto ai fedeli, l’arciprete Pierangelo Scaravilli ha invitato la comunità a vivere le celebrazioni con spirito di fede, affermando: «Mentre ci prepariamo a vivere questi giorni di gioia e di preghiera, affidiamo alla sua intercessione le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani e quanti portano nel cuore il peso della sofferenza».

Le iniziative religiose si svolgeranno principalmente nella Basilica Cattedrale. Il programma prenderà il via mercoledì 22 luglio alle 16.30 con i “Giochi di Santa Febronia”, dedicati ai bambini presso la villa comunale. In serata è prevista la tradizionale sistemazione della venerata effigie sulla vara processionale. Giovedì 23 luglio, alle 21.30, si terrà il pellegrinaggio dei portatori della vara e della “varetta dei bambini”, con partenza dalla chiesetta di “S. Fibruniedda” e arrivo alla Cattedrale.

L’appuntamento centrale è fissato per domenica 26 luglio. Alle 18.30 mons. Giuseppe Sciacca presiederà il Solenne Pontificale, mentre alle 20 prenderà il via la processione lungo le vie del centro storico.

Parallelamente si svolgerà il programma civile, distribuito tra la villa comunale e piazza Marconi. Giovedì saranno protagonisti l’evento “La poesia del vino” e gli interventi musicali di Marco Mammana, Antonio Agnello e Antonella Mollica. Venerdì sera le iniziative saranno dedicate a persone con disabilità e anziani, con l’esibizione di Salvatore Gumina, spettacoli di danza, degustazioni e il concerto degli “Swing Lovers”. Sabato il palco di piazza Marconi ospiterà Irene Grandi, mentre domenica alle 22 sarà la volta de “I Cugini di Campagna”. La manifestazione si concluderà all’una di notte con uno spettacolo pirotecnico accompagnato dalla banda musicale “Silvio Grillo”.

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