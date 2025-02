Festa di Sant’Agata a Catania, il presidente Schifani in Cattedrale

A Catania, in occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Agata, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha preso parte al solenne pontificale svoltosi in Cattedrale. La funzione religiosa è stata officiata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, insieme all’arcivescovo di Catania, Luigi Renna. Alla cerimonia hanno presenziato anche il ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, oltre a numerose autorità politiche, civili, religiose e militari.

Nel suo intervento, Schifani ha sottolineato l’importanza della festività agatina come momento di fede e partecipazione popolare, richiamando i valori cristiani alla base della tradizione. «Le celebrazioni per la patrona di Catania rappresentano sempre un momento di grande emozione, tra fede e partecipazione popolare» ha dichiarato, evidenziando l’impegno del suo governo nel sostenere le persone in difficoltà. Ha poi aggiunto: «Non lasciare indietro nessuno è uno dei punti cardine dell’azione del mio governo e continueremo a impegnarci verso costoro e verso chi se ne prende cura».

Il presidente ha inoltre fatto riferimento al messaggio del cardinale Zuppi, ribadendo la necessità di alimentare la speranza per il futuro della Sicilia. «Diciamo no alla rassegnazione perché, come sottolineato dal cardinale Zuppi nella sua omelia, vogliamo alimentare la speranza di un futuro migliore per la Sicilia e per tutta la nostra comunità» ha affermato, evidenziando i segnali positivi che si intravedono nel percorso di crescita dell’isola.

Nel pomeriggio, Schifani sarà accolto dal sindaco Trantino a Palazzo degli Elefanti per assistere all’uscita del busto reliquiario dalla Cattedrale e rendere omaggio al fercolo in processione lungo via Etnea.

Successivamente si recherà nella sede di rappresentanza dell’Assemblea regionale siciliana, ospite del presidente Galvagno.

