Schifani: «Contratto e riforma per modernizzare la macchina regionale»

La pre-intesa per il nuovo Contratto collettivo regionale di lavoro 2022-2024 della dirigenza della Regione Siciliana è stata sottoscritta presso la sede dell’Aran Sicilia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha definito l’accordo «un passo che consente di allineare l’amministrazione regionale agli standard delle altre realtà pubbliche italiane, investendo al contempo sulla qualità dell’apparato burocratico». Secondo Schifani, il provvedimento introduce elementi finalizzati a rafforzare un modello «moderno, meritocratico e orientato ai risultati».

Il presidente ha richiamato l’impegno del governo regionale nel garantire un funzionamento adeguato degli uffici. «Siamo consapevoli della necessità di restituire dignità al lavoro in Regione, con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un sistema performante ed efficiente», ha dichiarato. Tra i temi evidenziati figura il disegno di legge sulla riforma della dirigenza, depositato all’Assemblea regionale siciliana. La proposta normativa, attesa da oltre due decenni, prevede la riapertura dei concorsi per nuove assunzioni in un settore ritenuto centrale per le attività amministrative.

Schifani ha precisato che la discussione della riforma sarà avviata dopo la sessione di bilancio, sottolineando l’esigenza di formare una classe dirigente competente nella gestione dei fondi extra-regionali, considerati una delle principali innovazioni delle politiche finanziarie nazionali. Il presidente ha inoltre espresso apprezzamento per «il dialogo costruttivo» che ha caratterizzato il confronto tra Aran Sicilia e organizzazioni sindacali, elemento ritenuto determinante per il raggiungimento dell’intesa.

