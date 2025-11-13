Orti Slow Food e Scuola, studenti e nonni insieme per la cultura del cibo

La Festa Nazionale degli Orti Slow Food, celebrata martedì 11 novembre, ha coinvolto oltre 40 mila studenti e 400 attivisti impegnati in attività dedicate al tema “Vogliamoci bene!”. All’iniziativa ha preso parte anche l’Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, guidato dalla dirigente Maria La Rosa, con la partecipazione delle sedi di Gliaca di Piraino, San Giorgio, Gioiosa Marea e Zappardino, coordinate dalla referente del progetto, la docente Marzia Rita Mancuso. Le attività proposte hanno interessato più di 1500 classi italiane, dagli asili nido alla scuola secondaria di primo grado, trasformando orti e spazi verdi in contesti educativi dedicati alla scoperta del cibo, alla socialità e alla condivisione.

La giornata è stata orientata alla diffusione di pratiche alimentari equilibrate, ispirate al cosiddetto “piatto sano”, che integra frutta, verdura, cereali integrali e proteine. L’obiettivo, come indicato da Slow Food, è proporre un modello di apprendimento inclusivo che coinvolga insegnanti, famiglie, volontari e rappresentanti del territorio, favorendo nei più giovani un approccio consapevole alla relazione tra alimentazione, ambiente e tradizioni.

Nell’ambito dell’iniziativa, l’Istituto comprensivo ha ospitato amministratori locali, nonni e volontari che hanno svolto il ruolo di “nonni educatori” e “mentori gastronomici”, illustrando la preparazione dei maccheroni e condividendo competenze legate al patrimonio culinario. La partecipazione intergenerazionale ha caratterizzato una giornata dedicata alla realizzazione di uno dei piatti tradizionalmente associati alle occasioni festive.

La dirigente Maria La Rosa ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla referente Marzia Rita Mancuso e dai docenti coinvolti, sottolineando l’impegno costante nella promozione della biodiversità. Riconoscimenti sono stati rivolti anche alla condotta Slow Food Sicilia e alla referente regionale Antonia Teatino.

