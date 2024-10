Targa Florio Classica 2024, oltre 230 partecipanti iscritti

La Targa Florio Classica 2024, evento di grande rilievo nel panorama automobilistico mondiale, segna un nuovo record di iscrizioni, con oltre 230 partecipanti. Dal 10 al 13 ottobre, l’evento attraverserà alcuni dei più suggestivi scenari siciliani, con partenza e arrivo previsti a Palermo. L’ingegnere Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha sottolineato l’importanza storica della manifestazione, ricordando come l’ACI sia nato proprio grazie a Vincenzo Florio, promotore della prima edizione della Targa Florio nel 1906. Il quartier generale dell’evento sarà situato presso il Marina Yachting di Palermo, mentre la cerimonia di apertura si terrà il 10 ottobre in Piazza Verdi.

Il programma della gara si articolerà in tre giornate, attraversando luoghi iconici come la provincia di Trapani e le Madonie, su un percorso complessivo di quasi 700 km. Il Direttore di Gara Internazionale, Marco Cascino, ha illustrato i dettagli tecnici della manifestazione, sottolineando l’importanza della sicurezza, garantita dalla presenza di 300 commissari di percorso e dal supporto logistico di 30 mezzi ACI Global. Le autorità locali, tra cui il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, hanno espresso soddisfazione per l’impatto dell’evento sulla città, che si conferma punto di riferimento per il mondo automobilistico.

La competizione, parte del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche e moderne, attirerà partecipanti da tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Giappone, Australia e diversi paesi europei. Tra i modelli in gara, spiccano le Gran Turismo e le iconiche Ferrari del “Ferrari Tribute to Targa Florio”, protagoniste indiscusse del panorama motoristico. Tra i partecipanti celebri vi saranno personaggi di spicco come l’attore Mariano Di Vaio, lo chef Carlo Cracco e il pilota Karl Wendlinger.

Di particolare interesse sarà la presenza di Erik Haugen, attore e regista, che sfrutterà l’occasione per raccogliere materiale per un documentario su Tazio Nuvolari, Enzo Ferrari e Achille Varzi. La Targa Florio Classica 2024 celebrerà anche il centenario della prima vittoria della Mercedes-Benz, avvenuta nel 1924, ricordando piloti leggendari come Nino Vaccarella e il barone Antonio Pucci. L’evento avrà una copertura mediatica internazionale, con le principali fasi trasmesse su ACI Sport TV e sui canali Sky.

