Via libera a 54,9 milioni per le strade provinciali siciliane

Il governo regionale ha approvato un pacchetto di interventi destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità provinciale siciliana, finanziando 41 progetti immediatamente cantierabili per un importo complessivo superiore a 54,9 milioni di euro. Le opere rientrano nel programma previsto dalla Manovra ter e riguardano tutte le nove province dell’Isola, secondo criteri di ripartizione basati sulla popolazione residente e sull’estensione delle reti viarie di competenza.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea che «gli investimenti mirano a garantire una rete stradale adeguata alle esigenze attuali, privilegiando interventi già pronti a partire». Schifani evidenzia inoltre la volontà di assicurare una distribuzione equilibrata delle risorse, affinché ogni territorio possa contare su collegamenti funzionali.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, afferma che «le opere consentiranno di intervenire in tempi brevi su strade che attendono manutenzione da anni», richiamando l’attenzione sulla necessità di incrementare i livelli di sicurezza lungo le arterie provinciali e di migliorare la qualità della circolazione interna.

La provincia di Palermo ottiene il finanziamento più rilevante, pari a 11,4 milioni di euro per tre progetti. Seguono Catania con 9,7 milioni destinati a nove interventi e Messina con 7,2 milioni ripartiti su sette progetti relativi anche alla mitigazione del dissesto idrogeologico. Siracusa beneficia di circa 5,6 milioni per sette interventi, mentre Agrigento riceve 4,7 milioni e Trapani oltre 4,8 milioni. La provincia di Caltanissetta ottiene 4,5 milioni per quattro progetti; Ragusa 3,8 milioni per altrettanti interventi. Enna, infine, riceve 3,1 milioni per un’opera che comprende la realizzazione di un viadotto necessario alla riapertura al traffico di un tratto stradale.

