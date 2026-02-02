Imprese colpite dal maltempo, presentate le misure di sostegno

Un pacchetto di misure a sostegno delle imprese siciliane colpite da eventi calamitosi è stato presentato a Palermo dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. L’iniziativa, illustrata a Palazzo d’Orléans nel corso di un incontro con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, rientra in un coordinamento promosso dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per favorire la ripresa delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera dell’export in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il programma prevede, tra gli strumenti disponibili, la partecipazione gratuita a eventi di promozione e internazionalizzazione, misure di finanza agevolata, ristori, proroghe nei pagamenti e l’accesso al credito d’imposta. Le azioni sono finalizzate a compensare i danni subiti e a sostenere il ritorno sui mercati esteri.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e i vertici degli enti impegnati nel supporto all’internazionalizzazione delle imprese: Matteo Zoppas per ICE; Regina Corradini D’Arienzo e Francesca Alicata per Simest; Livio Schmid e Patrizia Carrarini per Cassa Depositi e Prestiti; Mario Melillo per SACE.

Nel corso dell’incontro, Schifani ha dichiarato: «Ringrazio il vicepremier Tajani per l’iniziativa che sta portando avanti. Dopo gli eventi calamitosi dei giorni scorsi ho lanciato un appello a fare sistema tra le istituzioni. La Regione ha già destinato risorse pari a 93 milioni di euro, compreso il bando ristori per le imprese pubblicato oggi». Tajani ha affermato: «Presentiamo misure per consentire alle aziende di accedere a opportunità e ristori in tempi brevi. Tutti i livelli dello Stato si sono mobilitati per sostenere la ripartenza».

Le imprese danneggiate possono contattare la Farnesina all’indirizzo emergenza2026@esteri.it e al numero 349 0929568.

