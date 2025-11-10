Operazione dei Carabinieri contro banda hi-tech dei furti d’auto

Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, con il supporto della Compagnia di Alcamo e del Nucleo Investigativo di Milano, ha eseguito cinque perquisizioni e disposto il sequestro preventivo d’urgenza di tre conti correnti riconducibili a tre persone indagate. Gli accertamenti ipotizzano l’esistenza di un’associazione dedita al furto aggravato di autovetture, alla ricettazione e all’uso e diffusione non autorizzata di strumenti idonei ad accedere ai sistemi informatici dei veicoli.

L’operazione rientra in una più ampia attività coordinata da Eurojust, condotta parallelamente in Francia e nel Regno Unito. Le indagini francesi avevano permesso di individuare una rete criminale specializzata nella produzione e commercio di dispositivi capaci di avviare automobili attraverso chiavi non codificate, eludendo i sistemi di sicurezza di diversi modelli, in particolare veicoli di fascia alta.

Tra i contatti principali del sospettato individuato in Francia è stato riconosciuto un palermitano, già coinvolto in precedenti procedimenti analoghi, ritenuto in grado di sviluppare strumenti tecnologici specifici. Secondo la ricostruzione investigativa, la presunta organizzazione avrebbe operato su scala internazionale, avvalendosi anche della collaborazione di un titolare di officina autorizzata, che avrebbe fornito chiavi originali successivamente inviate in Cina per la decodifica. Il principale indagato avrebbe inoltre effettuato viaggi a Dubai per verificare l’efficacia dei dispositivi.

Nel corso delle perquisizioni sono stati individuati un laboratorio a Palermo attrezzato per la progettazione dei dispositivi e, a Milano, materiali tra cui due apparecchi OBD con relative chiavi e documentazione sulle spedizioni internazionali. I dispositivi sarebbero stati venduti al dettaglio e online, con prezzi compresi tra 3.000 e 50.000 euro, mentre i proventi venivano trasferiti su conti correnti digitali anche esteri.

👁 Articolo letto 340 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.