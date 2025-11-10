1939: la Packard presenta la prima auto con l’aria condizionata

ACCADDE OGGI – Il 10 novembre 1939, durante il salone dell’automobile di Chicago, fu presentata la prima vettura di serie dotata di un sistema di aria condizionata. L’introduzione del dispositivo, definito “weather conditioner”, rappresentò una novità tecnica nel settore automobilistico, puntando a garantire un maggior comfort agli occupanti dell’abitacolo.

La casa produttrice era la Packard Motor Company di Detroit, già nota per la scelta di soluzioni meccaniche avanzate. Il sistema di condizionamento, installato nel vano posteriore del veicolo, era collegato al motore e permetteva la regolazione della temperatura interna attraverso un flusso d’aria trattata. Secondo le descrizioni fornite all’epoca, l’apparecchiatura era progettata per mantenere un ambiente più stabile all’interno dell’auto, indipendentemente dalle condizioni esterne.

Il dispositivo, pur garantendo una maggiore comodità, aveva dimensioni ingombranti e incideva sul peso complessivo del veicolo, con conseguenze anche sui consumi. La Packard propose l’aria condizionata come una dotazione opzionale destinata principalmente a una clientela di fascia alta, interessata a soluzioni orientate al comfort.

La presentazione al salone di Chicago attirò l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, segnando l’inizio del processo che, nei decenni successivi, avrebbe portato alla progressiva diffusione dei sistemi di climatizzazione sulle automobili di serie.

