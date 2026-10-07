Antillo, allarme cinghiali: chiesto un piano straordinario alla Regione

La crescente presenza di cinghiali nei Monti Peloritani torna al centro dell’attenzione delle amministrazioni locali. A sollevare il problema è il sindaco di Antillo, Davide Paratore, che ha chiesto un intervento della Regione per fronteggiare le conseguenze delle incursioni degli animali nei terreni agricoli e nelle aree prossime ai centri abitati.

Il primo cittadino ha inviato una nota all’assessorato regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, al vicepresidente della Regione e assessore Luca Sammartino e, per conoscenza, alla prefetta di Messina. Secondo Paratore, la proliferazione dei cinghiali avrebbe raggiunto dimensioni tali da produrre effetti economici e sociali sull’intero comprensorio.

«È drammatica la situazione in cui versano gli operatori del comparto agricolo e zootecnico», afferma il sindaco, evidenziando i danni provocati ai raccolti e il possibile rischio derivante dalla vicinanza degli animali selvatici alle aziende zootecniche e alle zone abitate. Una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, potrebbe avere ripercussioni anche sotto il profilo sanitario.

Le incursioni interesserebbero inoltre recinzioni, condotte idriche aziendali e viabilità rurale. Il continuo scavo del terreno ai margini delle carreggiate provocherebbe dissesti lungo strade interpoderali e collegamenti comunali e provinciali, con conseguenze anche per la sicurezza della circolazione.

Paratore sottolinea come i Comuni non dispongano di strumenti economici e giuridici sufficienti per affrontare autonomamente il fenomeno. Da qui la richiesta di un piano straordinario di contenimento e depopolamento selettivo, accompagnato da misure economiche per agricoltori e allevatori e dalla convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale. La problematica riguarda anche la Valle dell’Alcantara e il Parco fluviale. – Immagine esemplificativa.

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