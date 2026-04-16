Andrea Bocelli Foundation apre Educational Space al Policlinico

È stato inaugurato il 16 aprile, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina, il nuovo “Educational Space”, ambiente educativo promosso dalla Andrea Bocelli Foundation e rivolto ai giovani degenti. Lo spazio nasce con l’obiettivo di integrare il percorso sanitario con quello formativo, offrendo ai pazienti occasioni di apprendimento e sviluppo personale durante la degenza.

L’iniziativa rientra nel programma ABF Edu Care, attraverso cui la Fondazione realizza modelli che coniugano assistenza e formazione negli ospedali pediatrici. Il progetto punta a garantire continuità didattica e a stimolare competenze trasversali mediante attività legate all’arte, alla musica e alle tecnologie digitali.

La struttura messinese è inserita nella rete nazionale degli ospedali pediatrici AOPI coinvolti nel programma, che conta 14 centri distribuiti sul territorio italiano, tra cui Genova, Ancona, Trieste, Napoli, Firenze e Padova. All’interno del presidio operano quotidianamente tre Atelieriste, professioniste specializzate nei linguaggi creativi, con una presenza continuativa assimilabile a quella di un docente, in risposta alla mancanza di una scuola ospedaliera interna.

Il nuovo spazio consolida tale percorso, offrendo un ambiente progettato con materiali selezionati, arredi flessibili e una cura particolare per l’aspetto cromatico. Al suo interno si svolgono laboratori individuali e di gruppo, affiancati da un’area dedicata al confronto con le famiglie e da una sezione narrativa che raccoglie elaborati e materiali prodotti dai pazienti. Presente anche l’ABF TeachBus, biblioteca digitale già in dotazione alla struttura.

“Con Educational Space rafforziamo la presenza della Fondazione a Messina, offrendo ai bambini e ai ragazzi uno spazio che mette al centro la loro capacità di esprimersi, apprendere e immaginare”, ha dichiarato Francesca Favi, responsabile ABF Education & Edu Care Program. “Siamo molto felici di proseguire questo progetto con l’Andrea Bocelli Foundation”, ha affermato il direttore amministrativo dell’AOU, Elvira Amata, sottolineando il valore educativo e umano dell’iniziativa.

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