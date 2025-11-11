Inchiesta sugli appalti Sanità, al via gli interrogatori a Palermo

Prende avvio oggi la fase degli interrogatori nell’ambito dell’indagine per corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere riguardante appalti nel settore sanitario, condotta dal Ros e coordinata dalla Procura di Palermo. Le persone coinvolte sono complessivamente 18. La richiesta della magistratura è l’applicazione degli arresti domiciliari per tutti gli indagati, tra cui l’ex presidente della Regione ed ex esponente della Democrazia cristiana, Salvatore Cuffaro, il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo della Dc all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace.

Nella giornata odierna compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Carmen Salustro, Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola. Il giudice dovrà valutare l’eventuale accoglimento delle misure cautelari richieste dall’accusa.

La prosecuzione degli interrogatori è prevista per giovedì 13, a partire dalle 10, quando si presenteranno Saverio Romano, Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro.

L’ultimo gruppo sarà ascoltato venerdì 14 alle 9:30. In quella sede compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace e Vito Raso. Al termine dell’intero ciclo di audizioni, il giudice dovrebbe esprimersi entro le successive 48 ore sulla decisione relativa alle misure cautelari proposte.

