Nuove borse di studio per 13,8milioni per i laureati meritevoli siciliani

La Regione Siciliana ha disposto uno stanziamento di oltre 13,8 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio destinate ai dottorati di ricerca per l’anno accademico 2025-2026. Le risorse provengono dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 e sono previste in un decreto pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. Il provvedimento si inserisce nell’ambito degli interventi dedicati all’università, alla ricerca scientifica e tecnologica.

«Negli ultimi due anni abbiamo stanziato oltre 27,7 milioni di euro per sostenere le borse di studio dei dottorati di ricerca – ha dichiarato l’assessore regionale Mimmo Turano – Il decreto pubblicato oggi consente di destinare una seconda tranche di oltre 13,8 milioni per il quarantunesimo ciclo di dottorato, relativo al prossimo anno accademico». Turano ha inoltre sottolineato l’importanza dell’investimento nelle università e nella ricerca, finalizzato a offrire agli studenti meritevoli la possibilità di proseguire la formazione accademica, sviluppando competenze avanzate con impatto positivo sul sistema produttivo e sul contesto scientifico regionale.

Tra gli elementi introdotti nel nuovo provvedimento, è previsto un incremento delle risorse complessive e il sostegno ai dottorati di interesse nazionale, attivabili in collaborazione con altri atenei. «Si promuove inoltre – ha aggiunto l’assessore – la cooperazione tra università e altri enti o organismi attraverso il co-tutoraggio, favorendo percorsi condivisi e borse di studio realizzate in collaborazione con enti di ricerca».

Le candidature relative alla seconda finestra dell’avviso 15/2024 del Programma regionale Sicilia FSE+ 2021-2027 potranno essere presentate entro le 23:59 del 3 giugno 2025.

© Riproduzione riservata.

