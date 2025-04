Progetto carcere a Mistretta torna all’attenzione del Governo

Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova struttura carceraria di Mistretta. Nel corso della seduta odierna della Commissione Giustizia alla Camera, durante il turno di interrogazioni a risposta immediata, l’onorevole Francesco Gallo, esponente del gruppo parlamentare Sud chiama Nord, ha sollevato nuovamente la questione della costruzione del nuovo centro penitenziario. Il progetto, inizialmente previsto nel 2010, era stato sospeso in seguito ai tagli alla spesa pubblica, pur in presenza della disponibilità gratuita da parte del Comune di un’area di oltre 100.000 metri quadrati, stimata in un valore compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro, ritenuta idonea alla costruzione.

Nel suo intervento, l’onorevole Gallo ha affermato: “Oggi la sede di Mistretta è unica in Italia con tutte queste caratteristiche e potrebbe ospitare un grande e moderno Penitenziario di 500 – 600 posti da destinarsi anche a detenuti in regime di alta sicurezza”. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha manifestato il concreto interesse del Ministero per la proposta, sottolineando come il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane sia una priorità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

“Auspico che già da domani – ha aggiunto l’onorevole Gallo – il sindaco di Mistretta, Tatà Sanzarello, incontrando il commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, Marco Doglio, potrà concordare la necessaria collaborazione tra amministrazione comunale e governo nazionale per giungere all’obiettivo auspicato”.

