Rissa a Patti durante il Carnevale, quattro provvedimenti Daspo Willy

La Polizia di Stato, nell’ambito delle operazioni volte a contrastare la mala-movida, ha emesso quattro provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di residenti di Patti (ME). Il Questore di Messina, Annino Gargano, ha attuato tali decisioni in qualità di Autorità Provinciale di P.S. Le misure derivano da un’indagine condotta dal Commissariato di P.S. di Patti e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina in seguito a una rissa durante il carnevale di febbraio. Questo incidente, verificatosi in un noto locale pubblico, ha richiesto l’intervento immediato della Polizia locale.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato le responsabilità dei quattro soggetti coinvolti e la necessità di prevenire comportamenti violenti che minacciano l’ordine pubblico. Di conseguenza, ai soggetti è stato vietato l’accesso e la permanenza nei pressi dei locali coinvolti, per periodi che variano da dodici a ventiquattro mesi, a seconda della gravità delle azioni compiute.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo