Bambino di 4 anni cade in piscina, gravi le condizioni ma stabile

Un bambino di quattro anni è attualmente ricoverato in gravi ma stabili condizioni nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario di Messina. Il piccolo, in vacanza con i genitori polacchi presso un agriturismo a Caronia, è stato vittima di un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Mentre giocava a bordo piscina, il bambino è scivolato ed è caduto in acqua.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, soccorrendo il piccolo e trasportandolo all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina per garantire le cure specialistiche.

I medici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale stanno monitorando costantemente il quadro clinico del bambino. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi rimane riservata.

Attualmente, il bambino è sotto stretto monitoraggio medico nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, dove i medici stanno valutando continuamente le sue condizioni.

L’incidente ha destato profonda preoccupazione, ma l’intervento immediato dei soccorritori e il successivo trattamento specialistico offerto al Policlinico di Messina rappresentano un importante supporto per la famiglia del piccolo.

