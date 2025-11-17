Tre misure cautelari per sfruttamento nei campi del Catanese

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito, nelle prime ore tra il 16 e il 17 novembre, un provvedimento cautelare emesso dal gip su richiesta della Procura etnea, nell’ambito di un’indagine su presunte attività di sfruttamento lavorativo in area agricola. Il provvedimento dispone la custodia in carcere per tre indagati, accusati, secondo l’impianto investigativo, di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Gli accertamenti, avviati nei mesi scorsi, hanno riguardato la gestione e il reclutamento di lavoratori impiegati nei campi del Catanese in condizioni ritenute dagli inquirenti gravemente lesive della dignità personale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i braccianti sarebbero stati costretti a turni prolungati, senza tutele e con compensi ritenuti non conformi ai parametri contrattuali. La Procura sostiene che l’organizzazione avrebbe imposto modalità operative tali da configurare un controllo stringente sulla manodopera, privando i lavoratori di qualsiasi possibilità di autodeterminazione.

👁 Articolo letto 228 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.