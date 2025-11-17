Cronaca

Tre misure cautelari per sfruttamento nei campi del Catanese

lunedì 17.11.2025 - 08:15:21
228

Polizia di Stato Catania

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito, nelle prime ore tra il 16 e il 17 novembre, un provvedimento cautelare emesso dal gip su richiesta della Procura etnea, nell’ambito di un’indagine su presunte attività di sfruttamento lavorativo in area agricola. Il provvedimento dispone la custodia in carcere per tre indagati, accusati, secondo l’impianto investigativo, di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Gli accertamenti, avviati nei mesi scorsi, hanno riguardato la gestione e il reclutamento di lavoratori impiegati nei campi del Catanese in condizioni ritenute dagli inquirenti gravemente lesive della dignità personale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i braccianti sarebbero stati costretti a turni prolungati, senza tutele e con compensi ritenuti non conformi ai parametri contrattuali. La Procura sostiene che l’organizzazione avrebbe imposto modalità operative tali da configurare un controllo stringente sulla manodopera, privando i lavoratori di qualsiasi possibilità di autodeterminazione.

CanaleSicilia


👁 Articolo letto 228 volte.
© 2025 Riproduzione Riservata.

Leggi la Prima Pagina

Tags
lunedì 17.11.2025 - 08:15:21
228


Ricette di cucina di prelibatezze siciliane Rubrica di medicina Videocorsi di cucina Rubrica religiosa a cura di fra Felice Le Cronache marziane a cura di Nino Ricciardello

Tasto back to top