Arrestato a Catania marocchino per violenza sessuale su minore

Nei giorni recenti, il personale della Squadra Volante della Questura di Catania è stato immediatamente dispiegato in piazza Stesicoro, nei pressi di un rinomato ristorante, in risposta a segnalazioni riguardanti il molesto comportamento di alcuni individui nei confronti di ragazzine.

Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno fermato tre cittadini stranieri, uno dei quali visibilmente agitato, coinvolto in un acceso confronto con alcuni giovani.

In tale contesto, una 14enne, in uno stato di evidente agitazione, ha segnalato di essere stata toccata ripetutamente al seno da uno dei fermati, che ha identificato con certezza. La giovane è stata avvicinata e trattenuta per un braccio dall’individuo prima che, grazie all’intervento di amici e della madre di uno di loro, nonché di altri due stranieri estranei alla situazione, l’aggressore si allontanasse.

Il sospettato, un 24enne di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, è stato condotto presso gli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione attraverso fotosegnalamento.

Accompagnata dai genitori, la minore ha formalizzato la denuncia presso la Questura.

Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore e trasferito alla Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida da parte del G.I.P. su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo