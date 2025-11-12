Nuova risonanza magnetica inaugurata al Policlinico di Messina

È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica installata al piano terra del Padiglione F del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina. L’apparecchiatura, finanziata con fondi del PNRR nell’ambito della Missione 6 – Componente 2, Investimento 1.1.2 dedicato all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sarà utilizzata per attività cliniche e di ricerca dalla UOSD di Radiologia Oncologica diretta dal professore Giorgio Ascenti, all’interno del Dipartimento di Diagnostica per Immagini guidato dal professore Alfredo Blandino.

La nuova macchina, da 1,5 tesla, integra tecnologie basate su intelligenza artificiale di ultima generazione che consentono un miglioramento della qualità delle immagini e una riduzione dei tempi di acquisizione. Le caratteristiche tecniche, tra cui gradienti ad alta intensità e bobine digitali multicanale, assicurano un’elevata precisione diagnostica e un maggiore comfort per i pazienti, oltre a ottimizzare l’efficienza dei flussi di lavoro.

Con questa installazione, il Policlinico amplia la propria dotazione tecnologica, che comprende già due risonanze magnetiche operative nel Padiglione E, rafforzando le capacità diagnostiche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. La nuova piattaforma consentirà inoltre di sviluppare in modo più accurato studi di imaging addomino-pelvico, del collo, senologico e prostatico, oltre a tecniche avanzate come l’enterografia-RM.

“La presenza di tecnologie moderne – ha dichiarato la Rettrice Giovanna Spatari – rende l’ospedale più attrattivo per studenti e specializzandi e costituisce un supporto significativo per la didattica e la ricerca”. Il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha aggiunto: “Questo investimento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di aggiornamento tecnologico dell’AOU, con l’obiettivo di garantire diagnosi sempre più accurate a beneficio dei cittadini”.

