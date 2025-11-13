Accreditamento SIECVI II livello per l’ecocardiografia di Taormina

Il Laboratorio di Ecocardiografia Cardiovascolare dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, struttura dell’Asp di Messina diretta dalla cardiologa Luciana Lombardo, ha ottenuto l’accreditamento SIECVI di II livello per l’ecografia cardiovascolare generale e per l’ecocardiografia transesofagea con indirizzo strutturale. La certificazione, rilasciata dalla Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging, attesta il rispetto degli standard nazionali relativi a qualità organizzativa, competenze professionali e requisiti tecnici richiesti ai centri specializzati. L’accreditamento resterà valido fino al 2026.

Il laboratorio ha sviluppato negli anni un percorso di consolidamento delle attività diagnostiche, introducendo tecniche avanzate e implementando protocolli improntati all’aggiornamento continuo. L’ottenimento della certificazione rappresenta il riconoscimento formale di tale lavoro.

La dott.ssa Lombardo, responsabile della struttura, ha evidenziato l’impegno condiviso dal gruppo di lavoro, affermando: “Questo accreditamento rappresenta un riconoscimento non solo per il laboratorio, ma per tutto il team che quotidianamente lavora con dedizione per garantire ai pazienti un percorso diagnostico sicuro, preciso e di alta qualità. È il risultato di anni di formazione, ricerca e passione per la cardiologia”.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla struttura taorminese, considerata da tempo uno dei poli di riferimento nel settore dell’imaging cardiovascolare all’interno della rete provinciale.

