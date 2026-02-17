Catania, la Polizia sequestra 44 chili di cocaina a San Cristoforo

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino extracomunitario, identificato con le iniziali K.S.A.A., nato nel 1995, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura etnea nell’ambito di un’attività investigativa che aveva segnalato l’arrivo, nella mattinata del 9 febbraio 2026, di un corriere proveniente da fuori regione incaricato di consegnare un ingente quantitativo di stupefacente nella zona industriale cittadina.

Sulla base delle informazioni raccolte, gli investigatori hanno avviato un servizio di controllo nelle aree del quadrilatero industriale, individuando un’utilitaria con a bordo un soggetto già sottoposto a verifica nel mese precedente. L’uomo è stato notato mentre maneggiava oggetti sotto il sedile anteriore lato passeggero. All’alt intimato dalla Polizia, il conducente ha urtato l’auto di servizio, dandosi alla fuga a forte velocità verso il centro urbano.

Dopo un inseguimento, il sospettato ha abbandonato il veicolo nel quartiere San Cristoforo, riuscendo a dileguarsi nonostante le ricerche. All’interno dell’auto gli agenti hanno rinvenuto dieci panetti di cocaina, per un peso lordo di 11,6 chilogrammi, oltre a un borsello contenente un telefono cellulare e due passaporti panamensi riconducibili al fuggitivo. Ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare due vani nascosti sotto il sedile anteriore e nel pianale centrale, contenenti altri ventotto panetti di droga, per un peso complessivo di 32,48 chilogrammi. Il quantitativo totale sequestrato ammonta a 44,08 chilogrammi.

Durante le indagini è emerso che la denuncia di furto del veicolo, presentata dall’intestataria, era stata simulata per ostacolare le investigazioni. Il soggetto ricercato è stato successivamente condotto presso gli uffici della Squadra Mobile con il pretesto della restituzione del mezzo e dei documenti e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa circondariale di Piazza Lanza. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

