Milazzo, scontro tra auto e Vespa: quarantenne in elisoccorso

Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’asse viario di Milazzo, nel tratto in corrispondenza dell’incrocio con via Valverde, davanti alla piscina comunale e lungo la direttrice verso la spiaggia di Ponente.

Per cause in corso di accertamento, una Piaggio Vespa e un’autovettura sono entrate in collisione. Nell’impatto la conducente dello scooter è stata scaraventata sull’asfalto, riportando un grave trauma a un arto. In base alle prime informazioni raccolte, la lesione sarebbe particolarmente seria, tanto da far ipotizzare anche il rischio di amputazione.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita, e gli agenti della Polizia di Stato. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze dell’area dell’incidente.

La quarantenne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Messina, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione per essere sottoposta alle cure necessarie.

La Polizia di Stato ha eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Contestualmente sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, con la rimozione dei detriti e dei liquidi fuoriusciti dopo lo scontro.

L’intervento dei soccorritori e le successive attività di rilievo hanno comportato ripercussioni sulla circolazione. Il traffico lungo l’asse viario è stato regolato a senso alternato fino al completamento delle operazioni, provocando rallentamenti e disagi alla viabilità.

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