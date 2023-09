Catania, operai sul tetto senza protezione, la denuncia dell’USB

L’incoscienza mette in pericolo la vita dei lavoratori: è tempo di cambiare le leggi e garantire sicurezza sul lavoro.

Inquietanti immagini giungono da Catania, dove un cantiere edile è diventato il palcoscenico di un pericoloso gioco con la vita umana. Operai si arrampicano sui tetti, bagnati dalla pioggia, senza alcun dispositivo di sicurezza. Le foto, pubblicate in esclusiva da USB, gettano una luce spettrale sulla realtà lavorativa in Italia.

L’incredibile scenario ritratto da queste immagini è il riflesso di un’insensatezza che continua a mietere vittime sul lavoro giorno dopo giorno. Queste fotografie non fanno che sottolineare l’importanza cruciale di una legge che istituisca il reato di omicidio sul lavoro e punisca severamente chi mette in pericolo la vita dei lavoratori. È imperativo agire ora per porre fine a questa spirale di negligenza.

Ma non è solo il legislatore a dover intervenire. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta, e queste immagini testimoniano la deriva attuale.

Inoltre, la fragilità del sistema di controllo non fa che incentivare il lavoro nero e il mancato rispetto delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. È un circolo vizioso che deve essere spezzato.

