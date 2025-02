28 febbraio 2002, addio alla Lira: l’Euro diventa unica valuta

ACCADDE OGGI – Il 28 febbraio 2002 segna l’ultimo giorno di circolazione ufficiale della Lira, ponendo fine alla fase di doppia valuta iniziata con l’introduzione dell’Euro. A partire dal primo marzo, la moneta unica europea diventerà l’unico mezzo di pagamento legale in Italia, sostituendo definitivamente la storica valuta nazionale.

Nonostante la Lira non sarà più accettata per le transazioni, i cittadini che ancora possiedono banconote o monete potranno convertirle in Euro entro un periodo di dieci anni. La possibilità di cambio sarà garantita fino al 2012, consentendo a chiunque di adeguarsi alla nuova realtà monetaria senza perdite economiche.

L’introduzione dell’Euro in Italia è avvenuta in seguito alle direttive dell’Unione Europea, nell’ambito del processo di integrazione economica tra i Paesi membri. Il periodo di transizione, durato due mesi, ha permesso ai cittadini di abituarsi progressivamente all’uso della nuova moneta, affiancando la Lira nelle operazioni quotidiane prima della sua definitiva scomparsa.

Con la fine di febbraio si conclude così un capitolo della storia economica italiana. L’Euro prende ufficialmente il posto della Lira, segnando una svolta nelle abitudini finanziarie del Paese e completando un passaggio fondamentale nel percorso di unificazione monetaria dell’Europa.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁