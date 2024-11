Campagna Anti-Truffa dei Carabinieri, coinvolti anziani e giovani

Prosegue la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, mirata a proteggere gli anziani dalle truffe. Gli incontri, organizzati sia nel capoluogo che in altre località della provincia, puntano a informare le fasce più vulnerabili e coinvolgono attivamente le comunità locali. Di recente, un appuntamento si è svolto nell’oratorio della Chiesa Madre di Tusa, con la partecipazione dei Carabinieri della Compagnia di Mistretta e un pubblico numeroso, tra cui molti anziani accompagnati dai familiari. In questa sede, l’Arma ha offerto preziosi consigli per evitare raggiri e ha ribadito la sua vicinanza ai cittadini, in particolare verso le persone più anziane che sono spesso vittime di truffe.

Durante l’incontro, i militari hanno spiegato come riconoscere le principali tattiche dei truffatori, i quali frequentemente si presentano come rappresentanti delle Forze dell’Ordine o avvocati per ingannare le vittime. I Carabinieri hanno anche incoraggiato i giovani a sensibilizzare i propri familiari più anziani su questi temi, sottolineando il ruolo centrale della prevenzione e della comunicazione intergenerazionale.

Un punto chiave del dibattito è stata l’importanza di denunciare le truffe senza timore o vergogna, ricordando che segnalare tempestivamente gli episodi al 112 è essenziale per una pronta risposta delle forze dell’ordine. “Segnalare immediatamente sospetti o tentativi di truffa al 112 è fondamentale per il contrasto di questi crimini”, hanno affermato i Carabinieri, ricordando che la cooperazione di cittadini e vittime è indispensabile. Grazie alla collaborazione attiva, le Forze dell’Ordine possono intervenire tempestivamente e ridurre il rischio di ulteriori frodi.

Durante l’incontro, sono stati inoltre proiettati filmati divulgativi a cura del Comando Generale dei Carabinieri, appositamente realizzati per mostrare le modalità più comuni dei raggiri. Al termine, i partecipanti hanno ricevuto una brochure illustrata con informazioni pratiche su come comportarsi e segnalare eventuali casi di frode, affinché possano contribuire alla prevenzione e alla sicurezza della propria comunità.

