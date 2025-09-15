RO Racing trionfa al Rally del Lazio e alla Coppa Nissena

Fine settimana ricco di risultati per la scuderia RO Racing, protagonista in più competizioni nazionali e regionali. Dal Rally del Lazio sono arrivati due titoli italiani con Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, che hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il Campionato riservato alle due ruote motrici e il Trofeo Lancia. Nella stessa manifestazione Andrea La Cola e Antonello Moncada, su Suzuki Swift Racing Start, si sono laureati campioni di prima divisione, aggiungendo il successo nella categoria RSTB 1.6.

A Cassino buoni piazzamenti anche per Riccardo Di Iuorio e Gino Abatecola, noni con la Skoda Fabia RS, e per Giovanni Battista Dello Russo con Cristian Vizzaccaro, autori di punti nel Trofeo Toyota Yaris GR. Nella gara valida per la Coppa rally di zona, vittoria netta di Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani su Skoda Fabia RS, seguiti da Mario Trotta e Federico Germani, terzi su Clio S1600. Settima posizione per Gianni Stracqualursi e Marco Ferrante su Peugeot 208 GT Rally4, mentre in classe A5 Albino Ferdinandi e Raffaele Mennone hanno dominato con la Peugeot 106.

In Sicilia, la Coppa Nissena ha visto il successo di Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01, affermatosi nel Campionato italiano velocità della montagna. Vittorie di categoria anche per Kadija Mortaji con la Peugeot 308 RS cup 1600, Calogero Lombardo su Peugeot 106 e Giovanni Culotta, che nella Coppa Nissena Historic ha prevalso con una Fiat 128.

Sempre in Sicilia, Alessio Truscello ha primeggiato al 1° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria su Peugeot 106 A1400. A Vallelunga, al Time Attack Italia, Salvatore Montalto ha chiuso sesto di classe con la Fiat 500 Abarth.

