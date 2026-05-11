Voli cancellati e rincari, Codacons richiama i diritti dei viaggiatori

Il Codacons richiama l’attenzione dei consumatori sui possibili disagi legati alle cancellazioni dei voli, agli aumenti del carburante e alle modifiche dei pacchetti turistici già prenotati. L’associazione evidenzia come tali situazioni non possano tradursi in costi aggiuntivi a carico dei viaggiatori senza il rispetto delle norme previste dal Codice del turismo.

Secondo quanto ricordato dal Codacons, nel caso in cui un volo compreso in un pacchetto turistico venga cancellato, il viaggiatore ha diritto a una soluzione alternativa adeguata. Può essere proposto un pacchetto equivalente o di livello superiore senza supplementi, oppure un servizio di qualità inferiore con restituzione della differenza economica. Nei casi previsti dalla legge, resta inoltre possibile recedere dal contratto ottenendo il rimborso delle somme già versate.

L’associazione precisa anche che, qualora il problema emerga durante il soggiorno e una parte rilevante dei servizi pattuiti non possa essere garantita, l’organizzatore deve individuare soluzioni sostitutive senza costi aggiuntivi. Se le alternative risultano inferiori rispetto a quanto acquistato, il consumatore può richiedere una riduzione del prezzo.

Particolare attenzione viene rivolta ai rincari legati al carburante aereo. Il Codacons sottolinea che eventuali aumenti dei pacchetti turistici sono consentiti soltanto se previsti espressamente dal contratto e comunicati almeno venti giorni prima della partenza, con indicazione chiara delle motivazioni e delle modalità di calcolo.

Nel caso in cui l’incremento superi l’8% del prezzo totale del pacchetto, il consumatore può recedere senza penali. “Il consumatore – afferma Francesco Tanasi – non può essere trasformato nell’anello debole della catena turistica”. L’associazione invita infine i viaggiatori a conservare contratti, ricevute e comunicazioni ricevute da agenzie e tour operator per eventuali contestazioni o richieste di rimborso. – Immagine esemplificativa.

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