Asilo nido chiuso da oltre 2 anni a Tortorici, interrogazione all’ARS

Un’interrogazione urgente è stata presentata all’Assemblea regionale siciliana in merito alla prolungata chiusura dell’asilo nido comunale di contrada San Giuliano, nel territorio di Tortorici. L’atto, depositato dall’onorevole Matteo Sciotto, componente del gruppo Sud Chiama Nord, è indirizzato al Presidente della Regione e all’Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro.

La struttura, realizzata come presidio educativo per la prima infanzia, è stata progettata per accogliere fino a 24 bambini nella fascia 0-3 anni ed è dotata di ambienti idonei, arredi, attrezzature educative e di una cucina funzionante. L’investimento complessivo ammonta a 672.460,92 euro, di cui 603.517,50 finanziati dalla Regione Siciliana e 68.943,42 a carico del Comune di Tortorici tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

L’asilo nido aveva avviato regolarmente le attività alla fine di settembre 2022, garantendo il servizio fino al luglio 2023. Successivamente, in concomitanza con l’insediamento dell’attuale amministrazione comunale, l’attività è stata sospesa. Da allora la struttura risulta chiusa, nonostante ripetuti annunci di una riapertura che, secondo quanto riportato nell’interrogazione, non sono stati seguiti da atti ufficiali o comunicazioni formali.

Nel documento si evidenzia come la chiusura prolungata abbia determinato la perdita di un servizio educativo essenziale per le famiglie e di opportunità occupazionali, oltre al rischio di deterioramento dell’immobile e delle attrezzature. «È necessario chiarire le reali motivazioni che hanno portato alla cessazione del servizio», si legge nell’atto, che sollecita ispezioni urgenti e l’individuazione di tempi certi per la riattivazione dell’asilo. L’interrogazione è sottoscritta dagli onorevoli Matteo Sciotto, Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.

