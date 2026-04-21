Ricciardello: interventi a costo zero per migliorare il lungomare di Brolo

A Brolo si riapre il confronto pubblico sui temi amministrativi attraverso l’iniziativa promossa da Nuccio Ricciardello, che ha annunciato l’intenzione di proseguire l’attività politica pur in assenza di incarichi istituzionali. L’ex amministratore ha richiamato il proprio impegno maturato durante sei anni di esperienza al governo cittadino, sottolineando la continuità dell’azione intrapresa. Tra i risultati citati, il finanziamento di circa 105 mila euro destinato al campetto “Russo”, indicato come esempio concreto dell’attività portata avanti anche fuori dai ruoli ufficiali.

Nel corso dell’intervento, Ricciardello ha avanzato una serie di proposte indirizzate all’attuale amministrazione comunale, con particolare attenzione agli interventi sul lungomare. Facendo riferimento a un ribasso d’asta pari a circa 300 mila euro relativo ai lavori in corso, ha suggerito di destinare una parte delle somme disponibili alla riqualificazione dell’area fitness situata nella zona terminale del lungomare. L’intervento prevederebbe la realizzazione di una pavimentazione antitrauma, l’installazione di attrezzature resistenti agli agenti atmosferici e il potenziamento dell’illuminazione per consentire l’utilizzo anche nelle ore serali.

Accanto a questa proposta, è stata indicata la necessità di intervenire sull’area di sgambamento per cani adiacente, già nella disponibilità del Comune a seguito di concessione del demanio fluviale della durata di venti anni, rinnovabile. L’ipotesi prevede la creazione di percorsi attrezzati e l’eventuale affidamento della gestione a un’associazione, con attività periodiche dedicate all’addestramento e alla cura degli spazi.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda il completamento della pista ciclopedonale fino all’incrocio con la viabilità esistente. Ricciardello ha suggerito la sistemazione del manto stradale, l’applicazione di resine specifiche e l’installazione di un impianto di illuminazione, con l’obiettivo di rendere il percorso fruibile anche nelle ore serali. In corrispondenza dell’intersezione finale è stata proposta la realizzazione di una rotatoria o di uno spartitraffico, al fine di incrementare i livelli di sicurezza.

Nel quadro complessivo delle proposte rientra anche la riqualificazione del monumento ai caduti a mare. L’ex amministratore ha ricordato il lavoro svolto con l’ufficio tecnico e con il demanio fluviale per la ricollocazione del chiosco presente nell’area, indicando la possibilità di valorizzare il sito attraverso interventi mirati.

Tra i suggerimenti raccolti dai cittadini figura inoltre la revisione dell’arredo urbano, in particolare delle panchine in marmo bianco. È stata avanzata l’idea di integrare elementi decorativi in maiolica con immagini storiche del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto estetico e rafforzare il legame con l’identità locale.

Ulteriori interventi proposti riguardano l’installazione di idranti lungo il lungomare, funzionali alle operazioni di pulizia, anche in considerazione della disponibilità di un’autobotte comunale. Secondo quanto evidenziato, si tratterebbe di interventi realizzabili attraverso una perizia di variante, senza oneri aggiuntivi, utilizzando risorse già disponibili derivanti dai ribassi d’asta.

Il contesto temporale degli interventi è legato alla sospensione estiva del cantiere, prevista nei mesi più caldi, e alla ripresa delle attività a partire da settembre. In questo arco temporale, è stata sottolineata l’opportunità di programmare le modifiche e avviare l’iter amministrativo necessario.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre richiamato il termine del 15 giugno per la presentazione dei progetti legati al percorso per l’ottenimento della Bandiera Blu. In questo senso, è stata evidenziata la possibilità di integrare gli interventi sul lungomare con le azioni previste per il riconoscimento, al fine di ottimizzare i risultati e incrementare l’attrattività turistica.

“Questi sono suggerimenti che mi sento di offrire da libero cittadino”, ha dichiarato Ricciardello, aggiungendo che si tratta di “un contributo a costo zero” finalizzato a migliorare opere già avviate. L’iniziativa è stata presentata come uno spazio aperto al confronto, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.

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